Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Diebstahl einer Motorsäge

Im Zeitfenster zwischen Donnerstag, dem 15. April 2021, 18.00 Uhr, und Freitag, dem 16. April 2021, 09.30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter aus einem Gartenschuppen in der Baltrumer Straße des 45-jährigen Geschädigten eine Motorsäge der Marke Stihl. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lohne unter der Telefonnummer (0 44 42) 80 84 60 entgegen.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, den 20. April 2021, um 16.05 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Mann aus Diepholz mit seinem PKW die Dinklager Straße. Im Zuge einer allgemeinen Verkehrskontrolle legte er den Beamten einen gefälschten Führerschein vor. Das Falsifikat wurde sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer

Am Dienstag, dem 20. April 2021, gegen 13.20 Uhr, befuhr ein 63-jähriger Motorradfahrer aus Rehburg-Loccum den Riester Damm aus Vörden kommend in Fahrtrichtung Rieste. Zur selben Zeit beabsichtigte ein 30-jähriger Fahrzeugführer aus Bersenbrück mit seinem PKW auf den Riester Damm aufzubiegen. Er übersah den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer, wodurch es zu einem leichten Zusammenstoß kam. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich leicht. An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 7000 Euro.

Lohne - Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Rettungswagens

Am Dienstag, 20. April 2021, gegen 17.45 Uhr, befuhr eine 19-jährige Frau aus Dinklage mit ihrem PKW die Vechtaer Straße in Fahrtrichtung Ortskern. Zur selben Zeit befuhr ein 35-jähriger Mann aus Lohne mit einem Rettungswagen mit eingeschaltetem Blauchlicht und Martinshorn die Vechtaer Straße in Fahrtrichtung Vechta. An der Jägerstraße wollte der Fahrer des Rettungswagens nach links abbiegen. Die Dinklagerin reagierte nicht auf die Inanspruchnahme der Sonder- und Wegerechte. Es kam zum Zusammenstoß. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Beide Kraftfahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

