Saterland OT Ramsloh - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, den 20. April 2021, gegen 15.15 Uhr, befuhr ein 62-jähriger Mann aus Wesel in Ramsloh die Ostermoorstraße in Fahrtrichtung Bollingen. Als er beabsichtigte, die Elisabethfehner Straße zu queren, übersah er den vorfahrtsberechtigten PKW einer 29-jährigen Frau aus Friesoythe, welche die Elisabethfehner Straße aus Harkebrügge kommend in Fahrtrichtung Ramsloh befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der PKW der Frau halb auf den Gehweg geschleudert wurde. Die 29-jährige Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht. An beiden PKW entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 8000 Euro.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, den 20. April 2021, gegen 16.18 Uhr, befuhren ein 67-jähriger Mann aus Edewecht und ein 42-jähriger Mann aus Bösel mit ihren PKWs in genannter Reihenfolge die Bundesstraße 72 aus Cloppenburg kommend in Fahrtrichtung Friesoythe. In Höhe der Hausnummer 81 mussten sie aufgrund eines Linksabbiegers verkehrsbedingt anhalten. Eine nachfolgende 25-jährige Fahrzeugführerin aus Ostrhauderfehn bemerkte dies zu spät, fuhr mit ihrem PKW auf den Wagen des Böselers auf und schob diesen auf den Wagen des Edewechters. Die Fahrzeugführerin erlitt leichte Verletzungen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5300 Euro.

Friesoythe- Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Dienstag, den 20. April 2021, gegen 17.30 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Saterländer mit seinem PKW die Ellerbrocker Straße in Fahrtrichtung Friesoythe. Zur selben Zeit befuhr ein 68-jähriger Mann aus Löningen mit seinem PKW die Ellerbrocker Straße in entgegengesetzter Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Saterländer auf die Gegenfahrbahn und stieß seitlich mit dem PKW des Löningers zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10.000 Euro.

