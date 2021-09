Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Unfall mit niederländischem Transporter

Bad Bentheim (ots)

Am Montagnachmittag ist es zwischen 16.55 und 17.05 Uhr an der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der bislang unbekannte Fahrer eines kleinen, weißen Transporters, hatte beim Einfahren in eine schmale Hauszufahrt im Bereich des dortigen Ärztehauses, einen Mercedes Vito angefahren und erheblich beschädigt. An dem Transporter befanden sich niederländische Kennzeichen. Auf dem Dach führte er eine Leiter mit. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer (05922)9800 entgegen.

