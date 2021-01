Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahrrad in Brand gesetzt - Polizei fasst Verdächtigen

Grevenbroich (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (15./16.01.) beobachteten Zeugen, gegen 00:30 Uhr, am Bahnhof in Grevenbroich, wie ein zunächst unbekannter Mann den Reifen eines Fahrrads entzündete. Der Mann flüchtete, als er durch die Zeugen bemerkt wurde.

Es lag eine gute Personenschreibung vor, so dass der mutmaßliche Brandstifter im Rahmen einer Fahndung durch die Polizei gefasst und mitgeführte Feuerzeuge sichergestellt werden konnten. Bislang schweigt der 36-Jährige zu den Vorwürfen.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

