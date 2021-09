Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Taschendieb auf frischer Tat gestellt - Bundespolizei nimmt 21-Jährigen fest

Hagen (ots)

Gestern Morgen (12. September) stellte eine Bahnmitarbeiterin einen jungen Mann, der in einem Intercity einen schlafenden Reisenden beklauen wollte. Bundespolizisten nahmen den Mann in Hagen in Empfang und klärten einen weiteren Diebstahl auf.

Gegen 5:45 Uhr alarmierte eine Bahnmitarbeiterin aus dem IC 1048 von Hamm nach Hagen die Bundespolizei. Sie habe einen 21-Jährigen angesprochen, der soeben einen schlafenden Reisenden nach Wertsachen abgetastet hatte. Der 21-Jährige fühlte sich scheinbar ertappt und beleidigte die 32-jährige Bahnmitarbeiterin.

Am Hauptbahnhof in Hagen warteten bereits die alarmierten Bundespolizisten auf den Tatverdächtigen.

Der marokkanische Staatsangehörige musste die Einsatzkräfte zur Wache begleiten. Hierbei beleidigte er auch die diese. Bei einer Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten weiteres Diebesgut auf. Ein im Besitz des 21-Jährigen befindliches Handy konnte einem Diebstahl vom vergangenen Sonntag (5. September) zugeordnet werden. Der rechtmäßige Besitzer erhielt kurz darauf sein Eigentum zurück.

Die Bundespolizisten leiteten gegen den mutmaßlichen Taschendieb ein Strafverfahren, unter anderem wegen Diebstahl, Beleidigung und Erschleichen von Leistungen, ein. *BA

