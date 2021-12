Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Holtruper Straße

Einbrecher wecken Bewohner

Coesfeld (ots)

Ungewöhnliche Geräusche weckten einen Sendener am frühen Sonntagmorgen. Kurz vor sechs Uhr hörte er Geräusche aus seinem Erdgeschoss. Als er aufgestanden war um nachzusehen, konnte er lediglich noch die Fluchtgeräusche von vermutlich zwei Personen hören. Er stellte fest, dass Unbekannte zuvor das Haus durch ein aufgebrochenes Kellerfenster betreten und durchsucht hatten. Sie stahlen einen Tresor aus einem Kellerraum, in dem sich Bargeld befand. Weitere Angaben zum Diebesgut konnten bei der Anzeigenerstattung nicht gemacht werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell