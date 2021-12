Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Lowick - Parolen gegen Impfung geschmiert

Bocholt (ots)

Einigen Sachschaden angerichtet haben Unbekannte zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen durch Schmierereien in Bocholt-Lowick. Diese fanden sich auf mehreren Mauern und Containern an den Straßen Bekendorfsweide, Boytinkweg, Gartenweg, Boytingsstiege und an der Böggeringstraße / Ecke Lowicker Straße. Die in Rot aufgetragenen Schriftzüge und Zeichen sind inhaltlich den sogenannten Querdenkern beziehungsweise Impfgegnern zuzuordnen. Der zuständige Staatsschutz in Münster ist in die Ermittlungen eingeschaltet. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise: Tel. (02871) 2990.

