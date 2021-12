Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Fahrzeugteil bleibt nach Verkehrsunfall zurück

Vreden (ots)

Angefahren hat ein Unbekannter einen Gartenzaun in Vreden. Zu dem Geschehen am Amselweg kam es am Freitag zwischen 19.00 und 22.30 Uhr. Zurück blieben ein beschädigter Lattenzaun und ein Teil einer Fahrzeugschürzte, mutmaßlich von einem Mercedes-Benz. Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein, entfernte sich der Unfallverursacher. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an das Verkehrskommissariat Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

