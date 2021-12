Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Groß Reken - Einbruch in Einfamilienhaus

Groß Reken (ots)

Entwendet haben Unbekannte nach derzeitigem Erkenntnisstand bei einem Einbruch in Groß Reken nichts. Die Einbrecher hatten sich zwischen Samstag, 23.40 Uhr, und Sonntag, 00.10 Uhr, durch ein Fenster gewaltsam Zugang in das Innere eines Wohnhauses am Wiesenweg verschafft. Die Polizei erbittet Hinweise an die Kripo in Borken unter Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell