Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Bargeld erbeutet

Bocholt (ots)

Eingebrochen in einen Bäckerei-Container sind Unbekannte in Bocholt. Dabei erbeuteten sie Bargeld in unbekannter Höhe. Die Täter hatten eine Tür aufgebrochen und gelangten so in das Innere. Zu dem Geschehen auf dem Parkplatz Uhlandstraße/Hochfeldstraße kam es zwischen Freitag, 19.00 Uhr, und Samstag, 05.00 Uhr. Die Polizei erbittet Hinweise an das Kriminalkommissariat Bocholt: Tel. (02871) 2990.

