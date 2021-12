Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfall an der Wessumer Straße

Verursacher fährt weg

Ahaus (ots)

Die Kosten für die Beseitigung eines Schadens an einem grünen Ford werden auf rund 1.000 Euro geschätzt. Ein Autofahrer hat sich nach dem Verkehrsunfall unerlaubt vom Parkplatz am Action-Markt an der Wessumer Straße in Ahaus entfernt. Zu dem Geschehen kam es am Samstag zwischen 15.15 und 15.50 Uhr. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260.

