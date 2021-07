Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrraddieb in Garage entdeckt

Heinsberg (ots)

Zwischen 15.30 Uhr und 16.20 Uhr kam es am Montag (26. Juli) an der Industriestraße zu einem Fahrraddiebstahl. Im Anschluss an einen Einkauf in einem dortigen Supermarkt mussten eine 65-jährige Heinsbergerin und ihre Enkelin feststellen, dass sich eines der Fahrräder, mit denen sie unterwegs waren, nicht mehr auf dem Parkplatz des Kaufhaueses befand. Kurz darauf entdeckten die Beiden einen bisher unbekannten Mann sowie das gestohlene Fahrrad in einer angrenzenden Garage. Der Unbekannte flüchtete daraufhin zu Fuß und ließ das Fahrrad beschädigt zurück. Er wurde als etwa 20 bis 25 Jahre alt und zirka 170 bis 175 Zentimeter groß beschrieben. Sein Erscheinungsbild sei insgesamt südländisch gewesen, seine Haare dunkel und lockig. Er war zum Zeitpunkt der Tat bunt gekleidet. Hinweise können unter der Telefonnummer 02452 920 0 an das Kriminalkommissariat West der Polizei in Heinsberg übermittelt werden. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit einen Hinweis online an die Polizei weiterzugeben. Hierzu kann der direkte Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis genutzt werden.

