Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fußgänger an Querungshilfe gefährdet

Hückelhoven-Schaufenberg (ots)

Am Mittwoch (24. März), gegen 20.05 Uhr, hielt ein PKW-Fahrer an einer Querungshilfe in der Jacobastraße, weil er einem Vater mit Kind das Überqueren der Straße von rechts nach links ermöglichen wollte. Hinter dem Zeugen hielt ein weiteres, unbekanntes Fahrzeug und wartete ebenfalls. Als sich der Vater mit seinem Kind auf der Mittelinsel befand, überholte ein weißer Audi mit Heinsberger Kennzeichen (HS-) mit hoher Geschwindigkeit die beiden wartenden Fahrzeugen über die Gegenfahrbahn. Danach passierte er, auch auf der linken Fahrbahn, die Querungshilfe. Der Vater musste sein Kind festhalten, damit es nicht durch den Pkw erfasst wurde. Der aufmerksame Zeuge fuhr hinter dem Audi her und konnte ihn zum Anhalten bewegen. Beide suchten im Anschluss die Polizeiwache Hückelhoven auf, um die Verkehrssituation zu klären. Die Beamten nahmen eine Anzeige auf. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach dem Vater mit dem Kind. Er war etwa 20 bis 30 Jahre alt, 180 Zentimeter groß und hatte dunkle Haare. Sein Kind fuhr auf einem roten Kinderfahrrad mit Stützrädern und trug eine Mütze. Zudem sucht die Polizei aber auch nach dem/der Fahrzeugführer*in des ebenfalls wartenden PKW sowie nach weiteren Zeugen. Diese werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Heinsberg in Verbindung zu setzen, Telefon 02452 920 0.

