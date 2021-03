Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Täter raubten Mobiltelefon und Bargeld

Geilenkirchen (ots)

Am Mittwoch, 24. März, gegen 23 Uhr, wurde ein 25-jähriger Geilenkirchener beim Ausführen seines Hundes im Wurmauenpark durch zwei männliche Personen angesprochen. Sie forderten ihn unter Vorhalt einer Schusswaffe auf, ihnen sein Bargeld auszuhändigen. Als der Mann das verweigerte, schlug ihn einer der Täter mit der Waffe nieder. Als der Geschädigte auf dem Boden lag, raubten die Täter ihm sein Mobiltelefon, Bargeld sowie eine Goldkette.

Der Geilenkirchener beschrieb die beiden Täter als männlich, zirka 25 Jahre alt und 180 Zentimeter groß. Sie waren beide muskulös gebaut, hatten ein südländisches Erscheinungsbild, dunkle Haare sowie einen dunklen Bart. Während der Tat trugen sie dunkle Jacken und Jeans. Die Person, die die Schusswaffe bei der Tat in der Hand hielt, hatte weiße Sneaker an.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können oder Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, einen Hinweis über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg weiterzugeben. Hierzu kann auch der direkte Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis genutzt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell