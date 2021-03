Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Katalysatoren an diversen PKW entwendet

Erkelenz (ots)

Zwischen dem 1. März und dem 24. März wurden an einem Autohaus an der Kölner Straße die Katalysatoren an mehreren PKW abmontiert und entwendet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell