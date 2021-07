Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Laptop und Geldbörse aus zwei Pkw entwendet

Wassenberg (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 22. Juli, auf Freitag, 23. Juli, kam es in der Ortslage zu zwei Diebstählen aus Pkw. Eines der Fahrzeuge stand an der Straße Auf der Heide. Hieraus wurde ein Laptop entwendet. Aus einem zweiten Wagen entwendeten Unbekannte eine Geldbörse. Dieser stand an der Straße Am Neumarkt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell