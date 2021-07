Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Handtasche aus Pkw gestohlen

Wegberg-Rath-Anhoven (ots)

Indem sie eine Scheibe einschlugen, verschafften sich unbekannte Täter am Freitag (23. Juli), zwischen 15 Uhr und 15.30 Uhr Zugang in den Innenraum eines Pkw, der an der Gladbacher Straße stand. Aus diesem stahlen sie eine Handtasche.

