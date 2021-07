Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Körperverletzung, Zeugen gesucht

Erkelenz (ots)

Gegen 21 Uhr kam es am Samstag, 24. Juli, offenbar zu einem Körperverletzungsdelikt an der Straße Oidtmannhof. Beim Basketballspielen wurden ein 34- und ein 35-jähriger Erkelenzer aus einer Personengruppe heraus körperlich angegangen. Eine der Personen hatte die Männer zunächst gestört und war mit einem E-Scooter mehrfach über das Spielfeld gefahren. In Folge der daraufhin aufkommenden Auseinandersetzung schlugen mehrere Personen auf die Erkelenzer ein. Eine der Personen setzte dabei offenbar einen Teleskopschlagstock ein und verletzte die Beiden am Kopf sodass sie später mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden mussten.

Laut Beschreibung handelte es sich bei dem Täter, der den Schlagstock einsetzte, um einen Mann mit scheinbar südländischer Herkunft. Er soll zirka 170 bis 175 Zentimeter groß und 20 bis 25 Jahre alt gewesen sein. Zum Tatzeitpunkt habe er einen dunklen Jogginganzug getragen. Eine weitere Person aus der Gruppe schien von afrikanischer Herkunft und habe ein auffälliges Stirnband getragen.

Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Vorfall weitere Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, bittet die Polizei sich zu melden. Das zuständige Kriminalkommissariat in Erkelenz ist unter der Telefonnummer 02452 920 0 erreichbar. Es besteht auch die Möglichkeit Hinweise online zu übermitteln. Hierzu kann der direkte Link zum Hinweisportal der Polizei genutzt werden: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell