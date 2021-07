Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Wohnungsbrand

Erkelenz (ots)

Vermutlich weil eine als Aschenbecher genutzte Tabakdose in unmittelbarer Nähe eines Bettes abgestellt wurde, kam es am Freitag (23. Juli), zwischen 9.30 Uhr und 12.50 Uhr zu einem Brand in einer Wohnung an der Xantener Allee. Es entstand Gebäudeschaden, Personen wurden jedoch nicht verletzt.

