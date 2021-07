Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Tretroller und Kinderfahrrad sichergestellt - Die Polizei sucht Besitzer möglichen Diebesguts

Dormagen (ots)

In der Nacht zu Freitag (09.07.), gegen 0:15 Uhr, informierte ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes die Polizei, als er bei seinem Rundgang an der Kreisstraße 12 (in Richtung Landstraße 380) einen ihn unbekannten Mann antraf und dieser nach Ansprache sofort flüchtete - und dabei einen Tretroller und einen Rucksack einfach zurückließ.

Die Polizeibeamten stellten vor Ort besagten Roller sowie den Rucksack sicher. In dem Rucksack befand sich ein Bolzenschneider. Zudem lag etwa 20 Meter weiter ein Kinderfahrrad (Actimover figures), das die Beamten ebenfalls sicherstellten.

Da es sich bei den beiden Fahrzeugen möglicherweise um Diebesgut handelt, sucht die Polizei nun die rechtmäßigen Eigentümer des Tretrollers und des Kinderfahrrads.

Zudem werden Zeugen gesucht, die Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können. Dieser soll etwa 25 Jahre alt und circa 175 Zentimeter groß gewesen sein. Er war dunkel gekleidet und trug auch eine dunkle Basecap.

Sowohl mögliche Zeugen als auch die Besitzer der Fahrzeuge werden gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 25 zu melden, das in diesem Fall die Ermittlungen übernommen hat.

