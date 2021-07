Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Reihenhaus an der Wilhelm-Haas-Straße - Wer kann Hinweise geben?

Kaarst (ots)

Unbekannte hebelten am Donnerstagnachmittag (08.07.), in der Zeit zwischen 14:30 Uhr bis 15:30 Uhr, das Küchenfenster eines Reihenhauses an der Wilhelm-Haas-Straße auf. Der oder die Einbrecher durchsuchten sämtliche Räume des Hauses nach Wertgegenständen. Ob und was entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Informieren Sie umgehend den Notruf (110) wenn Sie Opfer einer Straftat geworden sind oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Versuchen Sie, sich das Aussehen von Tatverdächtigen möglichst genau einzuprägen und notieren Sie das Kennzeichen von Fahrzeugen. Sie helfen so der Polizei bei der Aufklärung von Straftaten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell