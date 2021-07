Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen beobachteten Fahrraddiebstahl

Gangelt (ots)

Vor einem Restaurant an der Straße Am Freibad beobachteten Zeugen am Sonntag (23. Juli), gegen 15.30 Uhr, wie zwei bisher unbekannte Täter ein Fahrrad entwendeten. Es handelte sich um männliche Personen im Alter von etwa 16 bis 18 Jahren. Beide waren ungefähr 160 bis 170 Zentimeter groß. Einen von ihnen hatte dunkle, teils lockige Haare und wirkte laut Zeugenaussage südländisch. Der andere trug ein helles T-Shirt, eine dunkle Hose und hatte ein grünes Mountainbike dabei. Wer kann Hinweise zur Identität der Täter geben oder hat weitere Beobachtungen gemacht? Das Kriminalkommissariat West nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Es besteht alternativ die Möglichkeit, Hinweise online über das Hinweisportal zu übermitteln: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell