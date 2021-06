Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Medieneinladung/ Innenminister Renz verabschiedet Ruderweltmeister und Polizeimeister Hannes Ocik nach Tokio

Schwerin (ots)

Ruderer Hannes Ocik hat sich als einziger Sportler der polizeilichen Sportfördergruppe der Landespolizei MV für die Olympischen Spiele in Tokio qualifiziert. Aktuell befindet sich der 30-Jährige noch im Vorbereitungstrainingslager in Österreich und wird am 30. Juni nach Tokio fliegen.

Innenminister Torsten Renz und der Inspekteur der Landespolizei Wilfried Kapischke werden Hannes Ocik die besten sportlichen Wünsche für die Olympischen Spiele mit auf den Weg geben.

Das Gespräch findet statt:

Am 28. Juni 2021, um 11:15 Uhr,

in der Rudergesellschaft Schwerin, Franzosenweg 21, in 19061 Schwerin.

Medienvertreter sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen. Um die Einhaltung aller Abstands- und Hygienemaßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie einzuhalten, wird eine vorherige Anmeldung erbeten. Bitte richten Sie diese per E-Mail oder telefonisch an Frau Lembke (presse@im.mv-regierung.de, 0385/588 2008).

Original-Content von: Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell