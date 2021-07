Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstähle aus Fahrzeugen

Erkelenz/-Houverath (ots)

In Erkelenz wurde zwischen dem 15. Juli (Donnerstag) und dem 24. Juli (Samstag) die Seitenscheibe eines Kabinenrollers, der an der Westpromenade stand, eingeschlagen. Ob aus diesem etwas erbeutet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

In Houverath wurden ebenfalls Fahrzeuge angegangen. Aus einem Pkw an der Golkrather Straße stahlen Unbekannte zwischen 17 Uhr am Freitag (23. Juli) und 8.15 Uhr am Sonntag (25. Juli) eine Sweatshirtjacke. Diverse Werkzeuge entwendeten unbekannte Täter aus einem Pkw, der an der Straße Am Loher Acker stand. Hier lag die Tatzeit zwischen 16.30 Uhr am Samstag (24. Juli) und 7 Uhr am Sonntag (25. Juli).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell