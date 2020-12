Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit Sach- und Personenschaden

Kogel (LK Ludwigslust-Parchim)Kogel (LK Ludwigslust-Parchim) (ots)

Am Freitagabend des 25.12.2020 kam es gegen 17:30 Uhr in der Ortschaft Kogel, bei Zarrentin am Schaalsee, zu einem Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlung kam der Fahrer einer Kawasaki aufgrund überhöhter Geschwindigkeit am Ausgang einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf stieß er mit einem Baum zusammen. Das Motorrad kam in einem angrenzenden Gartenzaun zum Liegen. Der polnische Motorradfahrer wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

In diesem Zusammenhang wurde festgestellt, dass das Motorrad nicht zugelassen war. Zudem besteht der Verdacht, dass der Motorradfahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf ca. 3.000 EUR beziffert.

