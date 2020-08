Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen: Einbruch in Einfamilienhaus

Dissen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 00:30 Uhr und 06:30 Uhr, kam es zum Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Weststraße. Unbekannte hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelangten so in das Haus. Im Erdgeschoss wurden diverse Möbel und Gegenstände nach Wertgegenständen durchsucht, entwendet wurde nach erster Einschätzung nichts. Der oder die Täter verließen das Haus wieder durch das geöffnete Fenster. Wer Hinweise zu dem Einbruch geben kann oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum wahrgenommen hat, meldet sich bitte bei der Polizei unter 05421/921390 oder 05401/879500.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell