Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannter versucht Auto zu öffnen

Hückelhoven-Hilfarth (ots)

Gegen 19.55 Uhr wurde am Sonntag (23. Juli) ein unbekannter Fahrradfahrer dabei beobachtet, wie er versuchte, die Fahrertür eines an der Goethestraße geparkten Pkw zu öffnen. Als er feststellte, dass diese verschlossen war, entfernte er sich. Laut Beschreibung war der Mann etwa 190 bis 200 Zentimeter groß und trug einen Fahrradhelm sowie dunkle Kleidung. Bei seinem Fahrrad handelte es sich um ein dunkles Herrenfahrrad mit neongrünem Streifen auf dem Rahmen. Wer Hinweise auf die Identität des Mannes geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven zu melden, Telefon 02452 920 0. Alternativ können Hinweise auch online übermittelt werden: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell