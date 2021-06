Polizei Bonn

POL-BN: Büroeinbruch in Bonner Nordstadt - Unbekannte entwendeten kleineren Tresor

Bonn (ots)

In dem Zeitraum zwischen dem 29.05.2021, gegen 22:00 Uhr, und dem 31.05.2021, gegen 06:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Bürobereich auf der Bornheimer Straße in der Bonner Nordstadt ein. Nach den bisherigen Feststellungen hatten sich die Täter durch das Einschlagen eines Fensters Zugang in die Räume verschafft - aus dem Bürobereich entwendeten sie schließlich einen kleineren Tresor mit mehreren hundert Euro Bargeld. Mit ihrer Beute verließen die Einbrecher den Tatort unerkannt.

Das zuständige KK 34 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell