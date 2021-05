Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl aus unverschlossener Wohnung

Gerolstein (ots)

Am 01.05.2021 gegen etwa 14:30 Uhr drang ein bisher unbekannter Täter in die unverschlossene Wohnung eines 22-jährigen Geschädigten in einem Mehrfamilienhaus im Kasselburger Weg 43b in Gerolstein ein und entwendete mehrere sich im Rahmen eines Umzugs noch in der Wohnung befindliche Gegenstände, wie einen Internetrouter, ein Sofa, sowie eine Satellitenschüssel.

Eine umgehend durchgeführte Nachbarschaftsbefragung ergab bisher keine Hinweise auf den möglichen Täter.

Hinweise zur Tat oder möglichen Tätern, sowie weitere Hinweise im geschilderten Zusammenhang dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter Telefon 06591 95260 oder die Polizeiinspektion Daun unter Telefon 06592 96260 erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell