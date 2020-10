Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: E-Bikes in Wismar entwendet - Polizei sucht Zeugen

Wismar (ots)

Bereits am 23. Oktober erschienen die beiden 54- und 55-jährigen Geschädigten im Polizeihauptrevier Wismar, um den Diebstahl zweier E-Bikes zur Anzeige zu bringen. Ihren Angaben zufolge hätten sie ihren PKW am zurückliegenden Freitag gegen 15:30 Uhr in Hafennähe geparkt. Bei ihrer Rückkehr zum Fahrzeug nach etwa 1,5 Stunden mussten sie feststellten, dass die beiden mitgeführten, am PKW angeschlossenen E-Bikes der Marke Haibike durch unbekannte Täter entwendet worden sind.

Ein weiterer Diebstahl eines E-Bikes ereignete sich im Zeitraum vom 24. Oktober, 22:00 Uhr, bis zum 25. Oktober, 19:00 Uhr, in der Grützmacher Straße in der Wismarer Altstadt. Hier entwendeten der oder die unbekannten Täter ein angeschlossenes E-Mountain-Bike der Marke Fischer.

Ebenfalls in der Nacht zum 25. Oktober 2020 (19:00 bis 05:30 Uhr) waren unbekannte Täter in der Rigaer Straße in Wismar aktiv und stahlen dort einen grünen Motorroller.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 8500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Diebstählen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203 0, bei der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell