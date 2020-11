Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201125.2 Heide: Zigarettenautomat geplündert - Zeugen gesucht!

In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte in einem Heider Wohngebiet einen Zigarettenautomaten aufgebrochen und geplündert. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Im Zeitraum von Montag, 20.00 Uhr, bis Dienstag, 10.00 Uhr, suchten die Täter den Automaten in der Straße Fehrsplatz auf. Die öffneten das an einer Hauswand hängende Gerät gewaltsam und entnahmen sämtliche enthaltenen Zigarettenschachteln und eine nicht bekannte Summe von Bargeld. Mitsamt ihrer Beute entfernten sich die Diebe in unbekannte Richtung.

Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes wahrgenommen haben, sollten sich mit der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

