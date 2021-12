Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Metzgerei scheitert

Bocholt (ots)

Stand gehalten hat die gläserne Schiebetür eines Fleischereibetriebes an der Weidenstraße in Bocholt. Unbekannte hatten versucht, die Tür einzutreten und aufzubrechen. Beide Versuche führten nicht zum Erfolg. Zu dem Geschehen kam es zwischen Freitag, 19.15 Uhr, und Samstag, 05.15 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt: (02871) 2990.

