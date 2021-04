Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Radfahrer schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Montag, um 13:30 Uhr, fuhr ein 74-jähriger Pedelec-Fahrer aus Marl auf dem Fahrradweg der Victoriastraße. Ein 24-jähriger Autofahrer aus Marl fuhr aus der Ausfahrt eines Discounters in die Victoriastraße ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Der Radfahrer musste mit schweren Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden. Bei dem Unfall entstand außerdem 250 Euro Sachschaden.

