POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.09.2021 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Pfedelbach: Geparkten Pkw gestreift und geflüchtet - Zeugen gesucht

Bereits am Montagmorgen wurde in Pfedelbach Heuberg ein am Straßenrand geparkter Pkw gestreift. Der Besitzer hatte seinen Ford gegen 8 Uhr im Panoramaweg geparkt. Als er gegen 12.30 Uhr wieder zu seinem Pkw zurückkam, stellte er fest, dass ein anderes Fahrzeug den Kotflügel seines Fiestas hinten rechts gestreift hatte. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, um den hinterlassenen Schaden in Höhe von circa 2.000 Euro kümmerte er sich offensichtlich nicht. Am Fahrzeug des Verursachers könnten sich blaue Lackspuren befinden. Das Polizeirevier Öhringen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07941 9300.

Krautheim: Bombe gefunden und entschärft

Bei Baggerarbeiten wurde am Dienstagnachmittag in Krautheim eine Bombe gefunden. Kurz vor 14.30 Uhr entdeckte ein Baggerfahrer beim Straßenaushub in der Uferstraße eine alte Bombe. Der Bereich wurde von der verständigten Polizei weiträumig abgesperrt, der Kampfmittelbeseitigungsdienst übernahm die Entschärfung. Verletzt wurde niemand.

