Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Einsatz vom 29.09.2021 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Neckarsulm: Zeugen gesucht - E-Roller und Treppengeländer beschädigt

Göppingen 74172 Neckarsulm-Wehrbrücke - Neckar-Kanalstrecke - Am Dienstag, 28.09.2021 gegen 15:00 Uhr wurde der Wasserschutzpolizeistation Heilbronn ein zwischen dem Neckarkanal und dem Wehr Neckarsulm (Höhe Wehr Neckarsulm) liegender beschädigter E-Roller gemeldet. Aufgrund der Beschädigungen am Geländer des Zugangs zu einem Wehrturm, muss davon ausgegangen werden, dass der Roller von der Wehrbrücke herab auf das Geländer geworfen wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 EUR. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum geschilderten Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Wasserschutzpolizeistation Heilbronn, Telefonnummer: 07131- 92180, zu melden.

