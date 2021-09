Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.09.2021 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Walldürn: Milchhäusle aufgebrochen

Unbekannte hebelten am Dienstagabend einen Milchautomaten in Walldürn auf. Zwischen 20 Uhr und 21 Uhr wurde der im Milchhäusle in der Altheimer Straße befindliche Automat aufgebrochen und die Geldbehälter samt Inhalt entwendet. Diese wurden später in der Nähe aufgefunden. Das Geld wurde durch den oder die Unbekannten herausgenommen. Auch in Schefflenz kam es bereits am 23. September zu einem ähnlichen Fall, wir berichteten. Zeugen, die Hinweise zu den Aufbrüchen oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Buchen: Streit vor Disko endet mit Verletzungen

In der Nacht auf Sonntag kam es in einer Disko in Buchen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern. Die beiden gerieten im Laufe des Abends mehrfach in Streit wodurch es zu einem Gerangel kam. Gegen 2 Uhr stieß der 20-Jährige den 23-Jährigen zu Boden. Einige Minuten später schlug der 23-Jährige auf den 20-Jährigen ein. Die beiden wurden jeweils leicht verletzt. Ein Alkoholtest ergab bei beiden einen Wert von mehr als einem Promille.

Mosbach-Waldstadt: Radmuttern gelöst

Zu einer gefährlichen Situation im Straßenverkehr kam es am Dienstagabend in Mosbach-Waldstadt. Ein 28-Jähriger fuhr zusammen mit seiner vierjährigen Tochter gegen 18.30 Uhr ins Bergfeld. Das aufmerksame junge Mädchen hörte während der Fahrt ein Klopfen am Fahrzeug und teilte dies ihrem Vater mit. Dieser überprüfte daraufhin das Fahrzeug und bemerkte, dass alle fünf Radmuttern am linken Hinterreifen gelöst wurden. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell