POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.09.2021 mit einem Bericht des Polizeipräsidiums Mannheim

Heidelberg / Mosbach: 16-jährige Jugendliche vermisst - Öffentlichkeitsfahndung der Polizei

Seit 24.09.2021 sucht die Polizei nach der 16-jährigen Britney M. Britney wurde zuletzt in einer Aufnahmegruppe für Jugendliche in Heidelberg gesehen. Danach verließ sie die Gruppe, ohne andere Personen über ihren weiteren Aufenthaltsort in Kenntnis zu setzen.

Mögliche Hinwendungspunkte für Britney befinden sich in Heidelberg, Mannheim und Mosbach. Bisherige Überprüfungen führten jedoch noch nicht zum Auffinden der Jugendlichen.

Die 16-Jährige wird wie folgt beschrieben: ungefähr 170 cm groß, ca. 65 kg, glatte, braune und schulterlange Haare.

Ein Bild der Vermissten ist unter nachfolgendem Link einsehbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/heidelberg-vermisstenfahndung/

Zeugen, welche die Vermisste gesehen haben oder Hinweise zum Aufenthaltsort der Person geben können, werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 an die Kriminalpolizei Mannheim oder unter 110 an den Polizei-Notruf zu wenden. Außerdem nimmt auch jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegen.

