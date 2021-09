Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.09.2021 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Künzelsau: Auf Auto eingeschlagen und Fahrer beleidigt

Am Dienstagmittag wurde ein Autofahrer in Künzelsau zunächst beleidigt und dann sein Fahrzeug beschädigt. Der 33-Jährige fuhr gegen 12 Uhr mit seinem Pkw aus einer Tiefgarage in der Keltergasse. Das störte offensichtlich einen vorbeilaufenden Fußgänger, der ihn unvermittelt beleidigte. Damit jedoch nicht genug, er schlug mit seiner Hand, in der er ein rotes Handy hielt, gegen den hinteren rechten Kotflügel des Pkw und verursachte geschätzt 1.000 Euro Sachschaden. Danach flüchtete der Mann in Richtung Landratsamt. Der Unbekannte soll 18 bis 20 Jahre alt, circa 175 Zentimeter groß und schlank gewesen sein. Er habe schwarze, längere Haare gehabt, die vermutlich zu einem Zopf gebunden waren und sei dunkel gekleidet gewesen. Gesprochen habe er mit osteuropäischem Akzent. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter Telefon 07940 9400 entgegen.

Künzelsau: Ohne Führerschein und ohne TÜV mit dem Motorrad unterwegs

Eine Motorradfahrt endete am Dienstagvormittag durch eine Verkehrskontrolle in Künzelsau. Kurz nach 10.30 Uhr wurde ein 37-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad in der Bahnhofstraße kontrolliert. Der Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und der TÜV seiner Yamaha war bereits seit Monaten abgelaufen. Die Weiterfahrt wurde untersagt, zudem erwartet ihn eine Strafanzeige.

Öhringen: Waage der Justitia-Statue entwendet

Diebe hatten es auf die Waage einer Öhringer Justitia-Statue abgesehen. Erst jetzt wurde festgestellt, dass zwischen dem 1. und 24. September die Waage der steinernen Justitia am Brunnen in der Rathausstraße entwendet worden ist. Der entstandene Schaden wird mit circa 850 Euro beziffert. Das Polizeirevier Öhringen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07941 9300.

