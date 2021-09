Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.09.2021 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Bad Wimpfen: Brand eines Baucontainers

Am Dienstagabend, gegen 22.15 Uhr, entstand auf einem Firmengelände in der Brühlstraße ein Brandgeschehen. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Inhalt eines Baucontainers in Brand. In dem Container waren vorwiegend Metall- und Holzabfälle gelagert. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Weitere Gebäude wurden nicht beschädigt. Der Sachschaden an dem Container kann momentan noch nicht beziffert werden. Neben der Polizei war die Feuerwehr mit 13 Einsatzkräften und 3 Fahrzeugen vor Ort. Das Polizeirevier Neckarsulm hat die Ermittlungen zum Brandhergang aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell