Polizei Korbach

POL-KB: Haina: Unbekannte entsorgten ihren Müll illegal in der Gemeinde - Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

Unbekannte entsorgten ihren Müll an mehreren Stellen in der Feldgemarkung der Gemeinde Haina. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der vergangenen Woche wurden an mehreren Stellen des Gemeindegebietes "wilde Müllentsorgungen" entdeckt und gemeldet. Die Gemeinde erstattete heute Anzeige bei der Polizei wegen unerlaubtem Umgang von Abfällen. Bei den Abfällen handelte es sich in der Nähe des Holzschnitzellagers um alte Traktorreifen, die mit blauer und weißer Farbe bemalt waren. In der Gemarkung Römershausen, Holzverladestelle an der Landesstraße 3073, wurde Hausmüll und auch Altreifen entsorgt. In der Gemarkung Haddenberg, am Waldrand und entlang eines Wirtschaftweges neben der Landesstraße 3296, wurde ebenfalls Hausmüll und Kinderspielzeug unerlaubt entsorgt. In der Gemarkung Fischbach fand der Bauhof mehrere Elektrogeräte und Reifen. Nähere Informationen finden sie auch auf der Internetseite der Gemeinde Haina unter www.haina.de. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Frankenberg Tel.: 06451-7203-0 oder der Gemeinde Haina Tel.: 06456-9289000.

Jörg Dämmer

Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell