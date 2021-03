Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Oppum: Autofahrerin flüchtet nach Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Um eine Kollision zu verhindern, ist gestern Abend (29. März 2021) eine Frau einer anderen Autofahrerin auf der Breitenbachstraße ausgewichen; sie musste auf den Gehweg lenken und prallte gegen zwei Blumenkübel. Die andere Frau flüchtete daraufhin.

Gegen 18:45 Uhr war eine 58-jährige Krefelderin mit ihrem Peugeot auf der Breitenbachstraße in Richtung Hauptstraße unterwegs. Ihr kam eine Frau in einem weißen Ford entgegen. Die Peugeot-Fahrerin nahm an, dass die Ford-Fahrerin warten würde, da diese parkende Autos auf ihrer Seite hatte.

Sie setze allerdings ihre Fahrt mit hoher Geschwindigkeit fort, woraufhin die Peugeot-Fahrerin nach rechts auf den Gehweg auswich und gegen zwei Blumenkübel prallte. Sie blieb unverletzt. Die andere Autofahrerin flüchtete.

Die Krefelderin stieg aus, um sich mit Zeugen zu unterhalten, die den Vorfall gesehen hatten. Daraufhin fuhr die Ford-Fahrerin noch einmal in entgegengesetzter Richtung an ihnen vorbei. Anhaltezeichen der Unfallbeteiligten und Zeugen ignorierte sie.

Ihr Wagen wird von Zeugen als weißes, "Jeep-ähnliches" Auto der Marke Ford beschrieben. Die Fahrerin soll zwischen 40 und 50 Jahre alt sein und dunkles, langes Haar haben. Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (128)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell