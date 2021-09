Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.09.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Abstatt: Von Unfall abgelenkt

Während auf der Autobahn 81 bei Abstatt die Bergungsmaßnahmen zu einem schweren Verkehrsunfall (Pressemitteilung vom 28.09.2021) mit Rettungshubschrauber liefen, kam es auf der Gegenfahrspur in Fahrtrichtung Würzburg zu einem Gafferunfall. Ein 27-Jähriger beobachtete den Polizei- und Feuerwehreinsatz in Fahrtrichtung Stuttgart und ließ sich davon ablenken, sodass er mit seinem Renault Master auf einen vorausfahrenden Opel Movano auffuhr. Bei der Kollision erlitt der 30-Jährige leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 11.000 Euro.

Eppingen: 10.000 Euro Sachschaden bei Kollision

Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro sind das Ergebnis einer Kollision am Dienstagnachmittag in Eppingen. Ein 41-Jähriger bog mit seinem Daimler-Benz gegen 14.45 Uhr von der Landesstraße 552 aus Richtung Tiefenbach kommend nach links in die Landesstraße 551 ein. Dabei missachtete er vermutlich den aus Richtung Waldangelloch kommenden 22-Jährigen am Steuer eines Opel Combo. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Neben der Polizei waren auch ein Rettungsdienst und die Feuerwehr vor Ort.

Heilbronn: Brennende Mülleimer auf Schulhof

Auf dem Schulhof eines Gymnasiums in der Heilbronner Karlstraße haben Unbekannte am Dienstagabend zwei Mülleimer in Brand gesetzt. Der Vorfall ereignete sich gegen 22 Uhr. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und löschte den Brand. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Heilbronn: Zu schnell durch die Stadt

Weil ein 19-Jähriger am Dienstagabend mit überhöhter Geschwindigkeit in Heilbronn unterwegs war, verlor er die Kontrolle über sein Auto. Gegen 23.30 Uhr befuhr der Mann die Mannheimer Straße in Richtung Weipertstraße. Auf Höhe des Europaplatzes schleuderte der Pkw gegen den Mast eines Verkehrsschilds. Die vorderen Airbags im Fahrzeug lösten aus. Dann kam das Auto auf dem rechten Fahrstreifen in entgegengesetzter Fahrtrichtung zum Stehen. Die 20-jährige Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen. Der Fahrer blieb unverletzt. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro.

Heilbronn: 33-Jähriger in Tankstellenräumen verschanzt

In einer Heilbronner Tankstelle kam es am Dienstagabend zu einem Polizeieinsatz. Gegen 22 Uhr befand sich ein 33-Jähriger in einem psychischen Ausnahmezustand. Nach Betreten der Tankstellenräume in der Neckarsulmer Straße verschanzte er sich in einem Lagerraum und setzte einen Notruf ab. Zeitgleich meldeten Zeugen den Eindringling bei der Polizei. Die herbeigerufenen Streifenwagenbesatzungen umstellten das Tankstellengebäude. Als der 33-Jährige mit einem spitzen Gegenstand aus dem Lagerraum rannte, brachten die Polizeibeamten den Mann zu Boden und legten ihm Handschließen an. Daraufhin brachten die Polizisten den 33-Jährigen in eine Spezialklinik.

Heilbronn: E-Roller-Fahrer bei Kollision mit Auto verletzt

Eine 20-jährige Autofahrerin hat am Dienstagmorgen einen E-Scooter-Fahrer in Heilbronn übersehen. Gegen 7.30 Uhr befuhr die Frau mit ihrem VW Golf die Kreuzäckerstraße in absteigender Richtung. An der Kreuzung wollte sie nach links auf die Kolpingstraße abbiegen. Zeitgleich kam der 18-Jährige mit dem E-Roller aus den Wertwiesen und wollte geradeaus über die Kolpingstraße in die Kreuzäckerstraße fahren. Dabei kollidierten die beiden Verkehrsteilnehmer, wobei der 18-Jährige leicht verletzt wurde. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

Heilbronn: Auto mit Bus kollidiert

Ein 66-Jähriger am Steuer eines VW Golf hat am Dienstagmorgen einen Bus auf der Heilbronner Allee übersehen. Gegen 9.30 Uhr war der Mann in Richtung Wollhaus unterwegs. Beim Rechtsabbiegen in die Sonnengasse übersah er den in gleicher Richtung auf dem Busfahrstreifen fahrenden Bus. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Der 66-Jährige und der 51-jährige Busfahrer blieben unverletzt. Eine 43-Jährige, die als Fahrgast im Bus mitfuhr, erlitt leichte Verletzungen.

Heilbronn: 16-jähriger Leichtkraftradfahrer schwer verletzt

Bei der Kollision mit einem Auto hat ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrads Dienstagfrüh in Heilbronn schwere Verletzungen erlitten. Gegen 7.30 Uhr fuhr ein 35-Jähriger vom rechten Fahrbahnrand der Kreuzäckerstraße an der Kreuzung mit der Mauerstraße auf die Fahrbahn ein und wollte nach links in die Mauerstraße abbiegen. Dabei übersah er den von hinten heranfahrenden 16-Jährigen. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den schwer verletzten Jugendlichen in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro. Das Leichtkraftrad musste abgeschleppt werden.

Heilbronn: Gleich zwei Transporter innerhalb kürzester Zeit aus dem Verkehr gezogen

Am vergangenen Dienstag kontrollierten die Beamten des Verkehrsdienstes Weinsberg in Heilbronn mehrere Lkw und Kleintransporter. Hierbei fiel innerhalb kürzester Zeit erst ein mit Gefahrgut überladener Kleintransporter auf, der nach der Wiegung nicht mehr weiterfahren durfte, und anschließend ein auf der Neckartalstraße fahrender Bau-Lkw mit Anhänger. Der Laster kam von einem nahegelegenen Steinbruch und hatte Schotter geladen. Der Reifen der Hinterachse war schon so weit in den Kotflügel gedrückt, dass er beinahe streifte. Bei der anschließenden Wiegung in Heilbronn wurde eine Überschreitung der Anhängelast von sage und schreibe 90 Prozent und eine Überladung des zulässigen Gesamtgewichtes des Lkw um 84 Prozent festgestellt. Auch in diesem Fall wurde die Weiterfahrt sofort untersagt und der Laster musste stehen bleiben. Der Fahrer, der zugleich auch der Unternehmer war, muss in den nächsten Tagen mit einem Bußgeld in Höhe von mehreren hundert Euro rechnen. Auch sein Punktekonto in Fahreignungsregister wird mit Einträgen belastet.

