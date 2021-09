Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.09.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Weikersheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am Mittwochvormittag verursachte eine unbekannte Person in Weikersheim einen Unfall und verließ die Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Gartenstraße bemerkte eine 70-Jährige nach ihrem Einkauf, dass ihr Mitsubishi zwischen 11.30 Uhr und 11.50 Uhr beschädigt wurde. Der rechte hintere Stoßfänger wurde vermutlich durch ein anderes Fahrzeug eingedellt und zerbrochen, wodurch ein Sachschaden von rund 1.500 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder der flüchtenden Person geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, zu melden.

Tauberbischofsheim: Zigarettenautomat gestohlen

In Tauberbischofsheim wurde in der Nacht auf Donnerstag ein Zigarettenautomat entwendet. Die unbekannten Täter trennten den Automaten an der Kreuzung Daimlerstraße und Hochhäuser Straße zwischen 0 Uhr und 2.30 Uhr an der Bodenverankerung ab und nahmen diesen komplett mit. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise zum Diebstahl geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Boxberg: Unterführung gestreift - hoher Sachschaden

Der Fahrer eines Sattelaufliegers verursachte am Mittwochabend in Boxberg einen hohen Schaden an einer Unterführung. Der 36-Jährige befuhr gegen 20.15 Uhr die Unterschüpfer Straße von Oberschüpf kommend. Da er vermutlich die Höhenangabe der Unterführung übersah, kam es zur Kollision mit der Unterführung. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Wertheim: Pedelec-Fahrer bei Unfall verletzt

Am Mittwochnachmittag ereignete sich in Wertheim ein Verkehrsunfall zwischen einem Pedelec-Fahrer und einem Pkw. Der Mercedes fuhr auf der Straße "Alte Vockenroter Steige" von der Landesstraße 508 kommend. Auf Höhe der Einmündung zum Boxtaler Weg wollte die 36-jährige Fahrerin gegen 15.15 Uhr dort abbiegen, um in einem weiten Bogen zu Wenden und ihr Fahrzeug zu parken. In diesem Moment befuhr der 20-jährige Pedelec-Fahrer die "Alte Steige" talwärts. Er erkannte den Mercedes in der Fahrbahnmitte und wollte an diesem vorbeifahren, als die 36-Jährige weiter in seine Richtung fuhr. Der 20-Jährige leitete eine Vollbremsung ein und prallte mit dem Körper auf den Mercedes. Der Pedelec-Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt, ein Schaden an den Fahrzeugen entstand wahrscheinlich nicht.

Wertheim-Bestenheid: Hubschraubereinsatz aufgrund Arbeitsunfall

Am Hafen für Schüttgut in Wertheim wurde ein Mann am Mittwochnachmittag bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt. Die Verletzung entstand gegen 14 Uhr durch ein umkippendes Förderband, das auf den Fuß des Mannes fiel. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

A 81 / Großrinderfeld: Fahrzeugbrand

Ein Fahrzeug stand am Mittwochmorgen auf Bundesautobahn 81 bei Großrinderfeld in Vollbrand. Die Feuerwehr war mit 22 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort und löschte das Fahrzeug. Der 41-jährige Fahrer hatte Rauch eingeatmet und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

