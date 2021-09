Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.09.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Ahorn-Eubigheim: Schwerer Verkehrsunfall

Bei einem Unfall bei Ahorn-Eubigheim wurde am Mittwochnachmittag eine Frau verletzt und es entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Gegen 14.15 Uhr befuhren eine 45-Jährige mit Ihrem Opel und ein 30-Jähriger mit seinem Kastenwagen hintereinander die Kreisstraße 2837 zwischen Buch und Uiffingen. An der Abzweigung nach Obereubigheim bog der Mann mit seinem Wagen nach links ab. Zum gleichen Zeitpunkt überholte die Opel-Fahrerin den Transporter. Die beiden Fahrzeuge prallten zusammen und schleuderten anschließend in den angrenzenden Graben. Durch den Unfall wurde die Frau schwer verletzt und musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann blieb unverletzte. Zudem wurden die beiden Fahrzeuge derart beschädigte, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

A81 / Tauberbischofsheim: Unfall durch Aquaplaning

Zu einem Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen kam es am Mittwochnachmittag auf der Autobahn 81 bei Tauberbischofsheim. Gegen 15.15 Uhr geriet ein Fahrzeug bei regennasser Fahrbahn kurz vor der Anschlussstelle Tauberbischofsheim ins Schleudern und prallte gegen die Mittelleitplanke. Der nachfolgende Verkehr bremste ab, woraufhin mehrere Fahrzeuge ungebremst in das neue Stauende fuhren. Insgesamt waren 12 Fahrzeuge, darunter ein Sattelzug und ein Kleintransporter, an dem Verkehrsunfall beteiligt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden 13 Personen verletzt. Die Fahrbahn der Autobahn in Richtung Würzburg ist vor der Anschlussstelle Tauberbischofsheim komplett gesperrt. Der Verkehr wird aktuell an der Anschlussstelle Ahorn ausgeleitet.

