Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210224.3 Horst: Fahrraddieb geschnappt

Horst (ots)

Nach dem Diebstahl eines Fahrrades von einem Privatgrundstück in Horst ist es dem Geschädigten und einem Zeugen am Montag gelungen, den Täter kurz nach der Tat zu stellen. Er war jugendlich und kam für weitere Diebstähle in Frage.

Gegen 11.30 Uhr bemerkte ein Bewohner der Straße Horstmühle eine scheinbar weibliche Person, die immer wieder sein Grundstück betrat und verließ. Letztlich nahm sich die vermeintliche Frau das nicht verschlossene Rad des Mannes und fuhr in Richtung Horst davon. Der Bestohlene nahm die Verfolgung mit seinem Auto auf und griff sich die augenscheinliche Täterin in der Straße Fiefhusen in Höhe der Hausnummer 7. Die ließ das Rad los und setzte ihren Weg zu Fuß fort. Ein Zeuge stellte die Person schließlich erneut auf dem Parkplatz Horster Viereck und setzte sie bis zum Eintreffen einer Streife fest. Den Beamten war der Dieb in Frauenkleidung bereits bekannt. Er war 16 Jahre alt und stammte aus dem Bereich Horst. Im Gespräch mit dem Beschuldigten stellte sich heraus, dass er neben dem Bike ein Schachtel Zigaretten und eine Getränkedose aus einem Supermarkt entwendet hatte.

Die Beamten fertigten in dieser Sache Diebstahlsanzeigen und lieferten den Jugendlichen an seiner Wohnaschrift ab.

Merle Neufeld

