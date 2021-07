Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Telefonbetrug an cleverer Rentnerin gescheitert

Wolfsburg (ots)

Helmstedt 22.07.2021, 11.30 Uhr Damit hatten die Betrüger wohl nicht gerechnet. Am Donnerstagmittag rief eine unbekannte Frau bei der 87-jährigen Helmstedterin an. Die Frau bat die Rentnerin zu raten, wer denn am Telefon sei. Geistesgegenwärtig erwiderte diese, dass die Frau doch ihren Namen nennen sollte, ansonsten würde sie auflegen. Als die Unbekannte den Namen Sabine angab, legte die clevere Helmstedterin mit den Worten "Ich kenne keine Sabine" auf. Immer wieder kommt es zu Anrufen durch Telefonbetrüger. Glücklicherweise ist es in den wenigsten Fällen zu einer Geldübergabe gekommen, da viele Personen für das Thema sensibilisiert sind. Dennoch sollte nicht unterschätzt werden, mit welchem Nachdruck die Betrüger versuchen, ihre Opfer zu manipulieren. In jedem Fall ist bei Anrufen, in den Personen Geld oder andere Wertsachen fordern, erhöhte Aufmerksamkeit und die notwendige Skepsis geboten. Im Zweifelsfall rät die Polizei, sich persönlich oder telefonisch bei der nächstgelegenen Dienststelle zu melden.

