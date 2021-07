Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Golf-Fahrer übersieht beim Ausparken einen Up - Fahrerin leicht verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Tiergartenbreite, Schulenburgallee 21.07.2021, 14.48 Uhr Beim Rückwärtsfahren aus einer Parklücke übersieht am Mittwochnachmittag auf der Schulenburgallee ein 73 Jahre alter Golf-Fahrer eine 47-jährige Up-Fahrerin. Die Frau kommt leicht verletzt ins Klinikum. An den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Die 47-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Schulenburgallee in Richtung Fuhrenkamp. In Höhe der Werderstraße fuhr der Golf-Fahrer rückwärts aus einer Parklücke und übersah dabei die Up-Fahrerin. Die Frau wird bei dem Unfall leicht verletzt mit einem Rettungswagen ins Klinikum transportiert.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell