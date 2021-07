Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Tiguan entwendet - 15.000 Euro Schaden

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Voigtweg 22.07.2021, 00.00 bis 08.15 Uhr Unbekannte Täter entwendeten Mittwochnacht im Voigtweg in Helmstedt einen VW Tiguan. Die Polizei sucht Zeugen. Mittwochabend parkte der 39-jährige Besitzer seinen Pkw in einer Parkbucht am Voigtweg. Letztmalig sah er seinen Tiguan gegen 00.00 Uhr. Als der Helmstedter am Donnerstagmorgen aus dem Haus ging, war von dem Pkw keine Spur. Bei der Sachverhaltsaufnahme gab ein Zeuge an, dass er gegen 01.30 Stimmen von draußen wahrgenommen habe. Ob diese mit der Tat zusammenhängen ist derzeit unklar. Personen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Helmstedt unter der Telefonnummer 05351/521-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell