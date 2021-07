Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Ellerbek - Versuchter Einbruch in Doppelhaushälfte - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Freitag (09.07.2021) ist es im Heideweg in Ellerbek zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in eine Doppelhaushälfte gekommen.

Um 17:15 Uhr hielt sich der 75jährige Hausbewohner in der Küche auf und schreckte durch einen lauten Knall auf. Im Wohnzimmer stellte er dann ein beschädigtes Fenster fest. Personen selbst konnte er nicht mehr vor Ort feststellen.

Das Sachgebiet 4 der Kriminalinspektion Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes bemerkt haben.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 04101 - 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell