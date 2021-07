Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schackendorf - Bellender Hund vertreibt Einbrecher - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Sonntag (11.07.2021) ist es in der Straße "Am Bornkamp" in Schackendorf zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in eine Doppelhaushälfte gekommen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wurde eine 55jährige Hausbewohnerin um 03:21 Uhr durch das Bellen ihres Hundes wach und bemerkte kurze Zeit später Hebelspuren an der Eingangstür.

Das Sachgebiet 4 der Kriminalinspektion Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes bemerkt haben.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 04101 - 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell